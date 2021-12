Yali DIAGNE (YALI DIAGNE)

Titulaire d'un Master en Data science, j'ai acquis de solides compétences

en modélisation statistique afin de collaborer avec les équipes technique et

métier pour mieux orienter les prises de décisions. Je sais mettre à profit

mes qualités relationnelles pour travailler avec différents interlocuteurs de

domaine d'expertise divers pour mener de façon polyvalente et transverse

plusieurs projets.

Rigoureux, autonome, curieux des chiffres, doté d'un bon esprit analyste et

d'un gout prononcé pour le travail en équipe, je sais décliner les différentes

problématiques d'un projet grâce à une analyse approfondie pour proposer

de façon claire et concise des solutions optimales.