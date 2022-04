Yamil ALMARAZ

FORCE ET VOLONTE SONT LES CLES DU SUCCES





Avec un parcours atypique je suis et serai toujours à la recherche des nouveaux défis.



J'ai vécu et fait mes études d’architecture et dessin à l'étranger. Pendant mes études j'ai eu un poste d’Assistante Polyvalente mais depuis 2003 j'habite et travaille en France.



Après avoir travaillée dans plusieurs secteurs j'ai toujours été attire pour le domaine de la mode-textile.



Grâce à l'obtention de mon diplome en tant qu' Assistante de Direction j'ai pu obtenir un poste très polyvalent au sein d'un atelier de bijoux fantaisie qui travaille pour les grandes maisons de mode tels que Lanvin, Chanel, Dior, Nina Ricci entre autres.



Disposant de toutes ces différentes expériences professionnelles, aujourd'hui je désire me fixer sur mon but le premier, travailler pour une maison de haute couture.







Mes compétences :

Assistanat de direction

Organisation d'évènements

Approvisionnement et achats

Gestion des commandes

Secrétariat