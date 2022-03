Yamine Aïnou TABIBOU

Titulaire d’un BEP S.E.N (Système Électronique Numérique), d’un Bac Pro S.E.N, j’ai poursuivi mon parcours pendant 2 ans en BTS Domotique, option Alarme Sécurité Intrusion. Je vous sollicite pour vous adresser ma candidature pour un poste d’installateur d’alarme anti-intrusion et vidéo-surveillance.



Durant mon cursus scolaire, j’ai eu l’opportunité d’effectuer diverses installations d’alarmes dans différents sites (supermarché, usines, entrepôt pavillon, maison, entreprises...)



Je possède une expérience de 6 ans dans des entreprises d’alarme, ANAVEO, HD SÉCURITÉ, GA ELECTRONIQUE. Entreprises dans lesquelles j’ai pu approfondir mes compétences et enrichir mes connaissances dans la sécurité électronique.



Appréciant sécuriser les biens et les personnes, tout en travaillant seul ou en équipe, je métrai tous mon cœur à la réalisation des installations qui me seront proposées. D’un naturel sociable, je m’intégrerai sans problème à l’une de vos équipes.



Je vous prie d’agrée, monsieur, l’expression de ma respectueuse considération





Yamine TABIBOU