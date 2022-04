Yan BAUMANN

Je suis actuellement ingénieur de l'agriculture et de l'environnement à la direction régionale de l'agriculture à Marseille.

Formation d’ingénieur agronome à AGROSUP à DIJON 2013-2015

Auparavant j'étais technicien supérieur au ministère de l’écologie et du développement durable.

j'ai une formation initiale de géomètre topographe.

j'ai exercé de nombreuses fonctions dans l'exploitation autoroutière, la maitrise œuvre dans l'eau et l’assainissement.

j'ai eu une formation à l’école nationale de l'environnement et l'eau de Strasbourg.

Je suis aussi intéresse par le milieu financier et patrimoine.

Mon expérience c'est la gestion de mon patrimoine personnel.