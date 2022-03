Issu d'une formation littéraire en classe préparatoire, j'ai fait le choix d'intégrer une école de commerce afin de répondre au mieux à mes attentes professionnelles. Après deux années passées à étudier les fondamentaux du management, et titulaire d'une licence en science politique, je suis les cours de spécialisation relatifs à ma dernière année de master de commerce, en Marketing, à la Yonsei School of Business (Corée du Sud).



J'ai pour principale ambition d'intégrer une entreprise dans l'industrie du jeu vidéo, sur un poste en lien avec la vente et le marketing, tel que Chef de Produit sur des produits physiques (vendus en magasins spécialisés et grandes surfaces comme les jeux console) ou des e-produits (vendus principalement en ligne sur des marketplaces et stores constructeurs comme les MMORPGs et jeux mobile).



N'hésitez pas à entrer en contact :

yanis_amara@yahoo.fr



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Jeu vidéo

Réseaux sociaux

Adobe Photoshop

Marketing digital

CRM

E-Sport

Communication