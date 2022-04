Jeune étudiant en qualité hygiène sécurité et environnement à la recherche d'une expérience professionnelle. Je suis pragmatique .ambitieux et autonome. J'ai eu des compétences dans plusieurs domaines au cours de ma formation.



Mes compétences :

Gestion des non conformités

Mise en place d'un plan d'action

Gestion des risques

Plan qualité

Gestion des déchets