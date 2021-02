Yann AYAYI

Aujourd'hui Credit Manager CDIY France au sein du groupe StanleyBlack&Decker, leader mondial sur le marché de l’outillage à main, mes fonctions reposent sur deux axes essentiels: D'une part la sécurisation des paiements des nouveaux clients, qui passe par l’étude financière des prospects, et d'autre part la surveillance et la revue des encours en place pour les clients existants.

A cela s'ajoute la gestion de projets, comme l'implémentation d'ERP tel que SAP, et aussi la gestion d'une équipe de 7 personnes.



Mes compétences :

Credit Management

Finance

Banque