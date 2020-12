Yann BARRAL

Issue d'une génération extraordinaire de passionnés qui ont su transformer la vie de miliards de gens grâce à l'Internet et ses nouvelles technologies, l'émerveillement et la magie partagés de ma vision du quotidien pourraient vous surprendre à bien des égards. Les capacités déployées pour m'adapter aux différentes situations et rayonner tant en milieu professionnel que dans la vie sociale m'ont forgé une solide expérience de responsable de service informatique. Rigoureusement subtil, je pratique également le développement full stack ou j'apprécie libérer mon potentiel inventif. N'importe quel Etre Humain est doué par nature, ll serait irrationnel de vouloir définir le potentiel illimité de chacun d'entre nous; il serait néanmoins très juste d'affirmer que nous ne sommes pas égaux quant à notre volonté d'en faire le meilleur usage.





Si vous lisez cette ligne, je vous remercie vivement d'avoir satisfait votre interêt, si vous avez trouvé mon histoire captivante, rassurez-vous l'objectif est atteint ! Je libére la fréquence...