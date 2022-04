Yann BELLIERES

Conserto est un ensemble d’experts où chaque soliste apporte sa note à la partition :



• Nous pratiquons l'informatique avec principe, prévoyance et responsabilité.

• Notre modèle sait mettre en musique chaque talent et chaque projet dans un environnement propice à l'échange et à l'innovation.

• De l'assistance technique sur site aux projets en mode forfait, Conserto vous apporte son expertise IT, Digital, Embarqué et Cloud.



Activités Innovantes et Transverses :

• ESN & CONSEILSArray

• L’AGILITE by CONSERTO agile.conserto.pro

• ROBOTIQUEArray

• WEBDESIGNArray