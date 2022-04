Yann BENAIS

> Expérience de 15 ans en conseil dans le domaine de l'optimisation globale de la « Supply Chain »

> Intervient principalement auprès d'entreprises de production / stockage / distribution dans différents secteurs d'activité (Automobile, Textile, Pharmacie, Industries diverses)

> Missions de conseil et Ingénierie sur :

1)la conception et l'élaboration de stratégies de production et de distribution,

2)la maîtrise d'œuvre de projets de réalisation de sites de stockage/ préparation de commandes/ distribution.

3)l'organisation et les systèmes d'information pour la gestion de production et la distribution,

4)l'optimisation de la gestion des approvisionnements et de plateformes de stockage/distribution,



Mes compétences :

Distribution

Logistique

STOCK'

Supply chain