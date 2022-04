Yann BERGOUGNIOU

Stratégies et applications.

Dans un contexte en perpétuel évolution de l’entreprise, je suis en mesure de :

D’adapter un système d’information, pluri-interactions aux besoins de la production.

De participer à la mise en œuvre de nouveaux systèmes et d’aménager l’architecture globale du système d’information aux besoins de la production.

D’être force de proposition quant aux choix des achats et de mise en œuvre des matériels et outils informatiques, dans le cadre d’évolution du système d’information.



Supervision et administration

Dans ce même contexte, je suis en mesure (en mode projet et opérationnel) de :

Administrer architecture informatique complexe, comme par exemple de mettre en œuvre des fermes de serveurs de toutes sortes, de tous O.S. et d’utiliser leurs fonctions dans un but d’aide et d’efficacité pour la production.

Je sais administrer la couche réseau de Lans dans un VPN multi VLAN, multi sites, utilisant différents moyens d’interconnexions (routeurs RNIS, ADSL, transfix). Je sais aussi définir les paramétrages de ce réseau à configurer, pour monitorer, faire de la Q.O.S (qualité de service), ou des VLANs.

Je sais mettre en place un système d’information, pour optimiser les ressources, comme la mise en place d’un système multi-tiers.



Budgets et achats.

Je sais prendre des rendez-vous avec des fournisseurs, d’expliquer les besoins de l’entreprises, et de les mettre en concurrence.

Je sais passer des commandes, valider des contrats.

Je sais faire à mes employeurs des propositions d’achat en fonction de budgets alloués.



Administratif et mains courantes.

Je sais dépanner l’utilisateur dans ses problèmes liés à la production, et je sais expliquer un process, une méthode.

Je suis capable de comprendre un circuit d’information en mode trois/quatre tiers.

Je sais rédiger des documents administratifs comme des rapports, des courriers aux clients, des procédures.

Je suis capable de comprendre et de répondre à des courriers en langue anglais.

Je suis capable de lire et de comprendre de la documentation en anglais, et d’appliquer ces recommandation afin d’effectuer des modifications de configuration dans un programme ou un applicatif.

Je sais répondre au téléphone et d’orienter un utilisateur vers telle ou telle solution.



Sécurité.

Je sais mettre en place, gérer, sauvegarder et administrer des objets informatiques afin d’assurer l’optimisation des accès à l’information, la pérennité de l’information, et de contrôler les accès à l’information. Je suis capable de mettre en place ces règles d’accès.



Mes compétences :

Achats

Administratif

Administration

budgets

Sécurité

Supervision