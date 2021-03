Yann BONNET

Homme de terrain depuis plus de 25 années

Mon parcours professionnel m’a permis de développer et diversifier mes connaissances technologiques (Agro, Naval, Nucléaire et Pétrole).

Méthode, rigueur, application des règles HSE sont des atouts essentiels à l'exercice de mon métier.

Ma grande capacité d’adaptation et mon sens du contact sont des atouts qui me permettent de m’intégrer facilement et d’être rapidement opérationnel dans les diverses missions qui me sont confiées.

Responsable de secteur j’encadre et supervise de plusieurs chargés d’affaires et responsable travaux. Organisation et animation de l’ensemble de l’activité Nucléaire (chiffrage, cahiers des charges, procédures, plannings, suivi et gestion de projet, etc..) sur les secteurs de Normandie et du Nord de la France.

Etre le garant sur le plan opérationnel des bonnes pratiques métiers et de la sécurité des chantiers

Contribuer à la satisfaction des clients.

Assure le suivi des sous-traitants sur le chantier et vérifie leurs documents d’intervention (organigrammes habilitations…).



Appliquer et faire appliquer la politique et les objectifs QSSE et HSE de mon agence



Appliquer et faire appliquer la réglementation, les exigences client-groupe, et le système QSSE au sein de son chantier.



Prendre les mesures qui s'imposent afin de contribuer à minimiser les risques préjudiciables à la Qualité, à la Sécurité et à l’Environnement sur le chantier.



PACK OFFICE / AUTOCAD / CODAP/CODETI/CODRES/PRE-COM COM,

Anglais Technique.

HUET/BOSIET & SCN1/CSQ/RP1



Mes compétences :

Pack office

BOSIET&HUET

HSE

Procédures interne

Normes codap/codeti/codres

Autocad

Cost control

Design

MANAGEMENT

DIPLOMATIE

SUPERVISION

PONCTUEL

SAP

Gestion de projet

Onshore Oil & Gas