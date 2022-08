Yann DE MONTMARIN

Enthousiaste et dynamique, je ne jure qu'en la remise en question continuelle des organisations pour déceler ce que j'apelle les "anti-flux" et mettre en place les "gentils-flux".



Et parce que la logistique est souvent en première ligne pour contrer les aléas, je sais faire preuve d'humilité: tout est remise en question et rien n'est réellement acquis définitivement.



Je crois en l'homme dans les organisations mais je perçois bien également ce que peut leurs apporter (organisations et hommes) les évolutions technologiques et informatiques.



Et pour convaincre, une seule méthode: de la transparence et de l'envie.



Mes compétences :

Project Management

Excel

Manage

Mappoint

WMS

WMOS Manhattan

Gestion de projet