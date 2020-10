Yann DELFOLIE

Après presque 20 ans en amélioration continue et sur des postes de management dans la plus grande brasserie du groupe Heineken en France j'ai eu besoin de passer à autre chose.

J'avais envie de changer d'activité pour me recentrer sur ma famille, trouver un meilleur équilibre de vie. Après une expérience en tant qu'auto-entrepreneur j'ai saisi l'opportunité de travailler dans un domaine qui m'avait toujours fait rêver, le livre. Depuis j'ai la charge du secteur loisirs au Furet du Nord de Roubaix. Mes principales missions sont l'accueil et le renseignement clients, les commandes avec les représentants, la gestion des stocks et des retours, la mise en rayon, la caisse.