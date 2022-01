Je suis Ingénieur fiabiliste responsable de la définition des plans de validation des équipements de ma société (SIDEL). Nous produisons des machines tournantes qui permettent le soufflage, remplissage, convoyage et empaquetage des bouteilles (PET et autres).



Mes compétences :

Matériaux

Essais mécaniques

Black Belt Lean 6 sigma

Modélisation de processus

Six Sigma

DOE

Lean Six Sigma

Packaging

Gestion de projet