Yann LANOË

Bienvenue sur mon Curriculum Vitae en ligne !



Méthodique, fédérateur, optimiste et parlant un anglais courant, je suis un passionné de la Qualité avec comme préférence d'être au plus proche de la création de la valeur ajoutée : le terrain.



Avec 10 ans d'expérience, je poursuis dans l'industrie que je continue à appréhender de façon pragmatique et je pense pouvoir apporter un regard extérieur dans vos pratiques tout en m'intégrant rapidement à votre entreprise.



Disponible immédiatement, vous trouverez sûrement mon profil atypique et je suis sûr que nous saurons trouver ensemble l'opportunité.