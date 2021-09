Yann LOHEZIC

Vingt années d'expérience dans les services, les médias et la publicité en finance opérationnelle et management, incluant 8 ans comme DAF dans des sociétés du groupe Publicis.





Forces :



- Consulting dans l'optimisation des budgets et notamment publicitaires.

- Structuration d'activités dans un contexte de crise ou de très forte croissance

- Mise en place des tableaux de bord et création de l'environnement de contrôle dans un contexte d'appartenance à un groupe international côté

- Optimisation organisationnelle et financière des sociétés de taille moyenne

- Supervision du déploiement de la stratégie d'entreprise par fonction (compta-finance, RH, informatique, juridique, partenariats)

- Mise en place de centres de services partagés, recherches de synergies et partage des ressources entre entités

- Fusions-Acquisitions (études préalables, négociation, ré-organisation, management de transition)



N'hésitez pas à me contacter si vous pensez que je peux répondre à vos besoins.



y.lohezic@gmail.com

+33 685 30 27 20



Mes compétences :

Publicité

Communication

DAF

Management

Services

Ressources humaines

Organisation et stratégie

CFO

Reporting

Hyperion

Fusions/acquisitions

ERP

Juridique et fiscal