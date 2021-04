Yann POULIQUEN

Issu d'une Licence de Sciences pour la Santé, j'arrive désormais au terme de mon Master de Sciences du Vivant, parcours Management des Entreprises de Santé. En effet, je suis actuellement en stage chez Zimmer Biomet, leader des dispositifs médicaux dans le traitement des troubles musculosquelettiques, en tant que "Chargé de stérilisation".



Après avoir eu une expérience en stérilisation centrale dans un centre hospitalier dans le cadre d'un stage, et un poste de technicien de laboratoire en microbiologie en parallèle de mes études, je me suis ainsi dirigé vers l'hygiène et la stérilisation dans le domaine de la santé.