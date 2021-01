Yann VINCENT

Après 7 ans passés en tant que Chef de secteur pour le compte de Sonos puis de Procter and Gamble (GSS puis GMS et PROXI) dans une société de force de vente externalisée, je débute une nouvelle aventure de Technico Commercial chez Decelect, spécialiste du raccordement cuivre et fibre optique, domotique, 19' et 10', distribution VDI



Nous travaillons avec les industriels, électriciens, domoticiens, intégrateurs, distributeurs..



www.decelect.com

www.ubiwizz.com



Mes compétences :

Prospection

Formation sur les produits auprès des équipes comm

Implantation de display en magasin

Prise de RDV

Gestion cohérente de mon planning

Négociation commerciale

Gestion des litiges

Fidélisation a la marque de ma clientèle pro

Prise de commandes

Réimplantations