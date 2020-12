Après une longue expérience en tant que Directeur de magasin, j'occupe aujourd'hui le poste de Directeur régional.

Ce metier me permet de transmettre les bonnes pratiques du commerce à mes collaborateurs et de leur donner l'envie de progrésser.

Travailleur et toujours source de proposition, j'aime travailler en autonomie.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

COMMERCE

Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel