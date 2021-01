YANNICK BORT J'habite sur la ville de REALMONT 81120 dans le TARN, je suis marié et a deux enfants ( 7ans et 4 ans), j'ai 36 ans,je travaille depuis l'age de seize ans, et depuis de 2004 je suis commercial. j'ai travaillé auprès du particulier et professionnels depuis mes débuts avec une méthode en porte à porte et prise de rendez vous téléphoniques. A ce jour, je suis à la recherche d'un poste de commercial auprès de professionnels ou particuliers.

Afin de pouvoir reprendre mon activité commerciale, je reste à disposition pour tout complément d'informations et de toute proposition sérieuse.



Mes compétences :

dynamique

un bon relationnel

Ambition

Motivation