Yannick BOULANGER

Mes dernières fonctions riches en expériences m’ont permises d'exercer pleinement un rôle de responsable administratif et financier en accompagnement d'un fort développement tant en France qu’à l’étranger.



Responsable de l’ensemble des opérations comptables, fiscales et de conso. Management d’une équipe de 9 personnes et supervision des services Paie, Contrôle de Gestion et trésorière France/International (Dailly, etc). Relation avec les banques, les auditeurs, le groupe et les cabinets comptables étrangers. Déplacements ponctuels en France et à l’étranger (Congo, Albanie, Italie, Belgique, Luxembourg).



Valoriser mes acquis à un poste à responsabilité sollicitant un fort investissement personnel et permettant d'élargir sans cesse mes domaines de compétences est une démarche continue.



Mes expériences variées en cabinets, grandes entreprises et PME sont autant d’atouts. J’ai déjà eu l’occasion d’être auditeur ou conseil, d’évoluer dans un environnement de contrats long terme où les comptes sont largement provisionnés et retraités aux normes internationales, d’accompagner des activités chantiers "B to B" en très forte croissance (diversification métier, implantation à l’étranger ...) ainsi qu'une activité "B to C" dans la distribution spécialisée et de franchiseur.



La volonté de faire mes preuves a toujours été initiée par un investissement personnel total et immédiat, en vue d’une reconnaissance future. J’ai le goût pour les situations complexes nécessitant une analyse multicritères et la coordination de tâches multiples.



J’ai le souci d’être à l’écoute et suis pédagogue, j’aime le partage du savoir et des valeurs. Me remettre en question et apprendre au quotidien est un savoir être que je cultive.



Mes compétences :

Administratif

Anglais

Anglais courant

Budget

Budget management

Comptabilité

Consolidation

Directeur Administratif et Financier

fiscalité

Gestion budget

IFRS

Management

Paie

Reporting

Responsable administratif et financier

Trésorerie

Us gaap