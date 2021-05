Yannick FRANCOIS

Mon parcours auprès des différents acteurs du monde IT (éditeur, hébergeur, infogéreur, fabricant, intégrateur, SSII et client final) m’a permis de bien appréhender les différentes facettes et enjeux liés à l’informatique.

Ces expériences m’ont permis d’acquérir et développer les compétences suivantes :

• organiser la veille technologique et établir le schéma directeur et sa déclinaison opérationnelle en projets

• conduire à bien la transformation digitale de l’infrastructure et des réseaux

• choisir, recueillir le besoin, concevoir, développer et mettre en production des solutions métier

• suivre les solutions déployées et gérer l’amélioration continue, s’assurer du reporting des SLA/KPI

• animer des équipes pluridisciplinaires et piloter les projets qui me sont confiés

• gérer les budgets, les contrats et les fournisseurs, depuis l’expression du besoin jusqu’à l’analyse du ROI des offres



Mes compétences :

Digital

Directeur de projet

directeur technique

DSI

Informatique

Responsable informatique

RSI

Santé

SIS

Développement informatique

Données de Santé

RGPD

RSSI

Sécurité informatique

Hébergement

DPO