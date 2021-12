Yannick GUINET

Parvenu au terme de ma scolarité au lycée Edouard Branly à Lyon, j’ai obtenu mon BTS IRIS (Informatique et Réseaux pour l'Industrie et les Services Techniques).

Je souhaite poursuivre mes études, et je suis intéressé par une licence professionnelle en alternance à l’école Partner Formation.

Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise en informatique, ce qui me permettrait d’entrer dans la vie active tout en poursuivant mes études.









Mes compétences :

Méthode d’analyse objets et langage UML.

Programmation : C, C++, C#, .NET, Qt, WLangage.

Base de données : MySQL, PhpMyAdmin.

Environnement Web : HTML, PHP, CSS, JavaScript.

Traitement de texte : Word, Excel, PowerPoint.

Réseau TCP/IP Ethernet.