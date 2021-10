Yannick HAOUA

Comptant plus de 7 années d'expérience en tant qu'Ingénieur QSE, je suis spécialisé dans la mise en place de systèmes de management QHSE (qualité, hygiène, sécurité et environnement)

Ces systèmes de management intégré permettent, non seulement de garantir le bien-être des salariés, mais aussi d'accroitre la productivité de l'entreprise.



Reconnu pour mes qualités relationnelles, je m'attache à être présent sur le terrain avec empathie afin d'en améliorer l'organisation.



Je maîtrise divers outils et/ou techniques permettant à l'entreprise d'améliorer considérablement ses performances (0 accident / 0 défaut / faible taux d'absentéisme...)



Mes compétences :

Qualité

Sécurité

Environnement

Audit

Microsoft Office

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard