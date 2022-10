Yannick PONCE

Je recherche un poste dans le secteur de la communication ou pour un site e-commerce. Je suis quelqu'un à l'écoute, attentif et impliqué. Je ne compte pas mes heures et je suis rapidement motivé par les objectifs de l'entreprise. Je cherche un CDD ou un CDI.



Mes compétences :

eMarketing

Reconnaissance

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Office 2007

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

IBM OS/2

Community Management

Communication

Firefox

Rédaction web

Microsoft Windows 10

Edge

Google et ses produits

Microsoft Windows 8.1

Microsoft Windows 8

Mac OS X