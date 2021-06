Aimant la mode et ayant un gout particulier pour la relation client, aujourd'hui, Je suis à la recherche d'un poste de première vendeuse ou de responsable adjointe sur le secteur de cholet.



Mes compétences :

Organisation de séminaires

Gestions des outils informatique

Gestion des livraisons

Inventaires

Organisation des soldes

Ouverture et fermeture

Merchandising

Accueil et vente conseil

Gestion des stocks

Vente additionnelle