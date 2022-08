Yassine AMAR

Construction des unitées de congélation conforme aux Normes européenne

Technique des vides sanitaire chambre froide et Tunels de congélation a moin -40 degre/C

Travaux de finition interne et externe par roche Fossilisée/MARBRE

Entrée /fontaine/ salle de bain/ vasque ...ect

Lumière par roche cristallisée bajoue /contre mure

Construction Charpente métallique et Béton armée

Vente & préparation des terrains au quartier industriel ZONNE SUD LAAYOUNE MAROC Et autre

Extension des unités avec nouvelles aidées de Conception

Conseils technique achat/vente

Recherche et coordination pour marcher interne est externe

E-MAIL yassamr@hotmail.com



Mes compétences :

Bâtiment

Béton

Décoration