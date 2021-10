Yassine BENYOUSSEF

Diplômé de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'Agadir, j'ai travaillé pendant 12 ans dans le secteur de l'Offshoring.



Mon expérience variée au sein de ses différents projets m'ont permis d'acquérir des compétences techniques solides, mais aussi d'intervenir sur l'ensemble de la palette fonctionnelle autour de l'industrie financière, Retail, Energie et Transport, dévoluer dans un environnement multiculturel et de mener à bien des projets denvergure internationale.



Désireux d'aller de l'avant et conscient des bienfaits de la communication au sein d'une entreprise, J'ai veillé à améliorer mes capacités à travailler en groupe et à gérer mon temps efficacement. Mon dynamisme et mon sens des responsabilités et de la qualité me permettront de participer positivement à lessor de votre organisme.



Mes compétences :

Gantt Project, Jira, Redmine, Trello, Salesforce, Slack, Asana

Microsoft Office, Service Now (ITSM), HP Quality Center

MVS, TSO, ISPF, CICS, JCL, DB2, MQ Manager, OPC (TWS), Control-D, Beta 92, Mainview, Lotus Notes, Solve IBM,Queue IBM, Xpediter, TraceMaster, Mantis, VSAM, SMARTEST, ENDEVOR, FILE AID, GLAM