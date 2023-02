Yassine BOUHAMAME

Passione de trading ayant tester plusieurs plateformes et brocker en ligne, j'ai pu acquerir une experience passable dans ce domaine qui m'a permet d'etre autodidacte et independant j'ai une preference pour le marche US. forex, future et actions.

Mes etudes universitaires m'ont permet d'etre flexible et je peux avoir plusieurs casquettes, polyvalence, rigueur, discipline sont mes principales qualites



Mes compétences :

Analyse technique

Analyse de marché

Trading

Recherche scientifique

Analyse de données

Management

Foreign Exchange