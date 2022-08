Yassine EL JAMALI

Titulaire du Licence professionnelle MIAGE J'ai effectué des stages dans des entreprises d'informatique est de finance Par ailleurs, Actuellement, je suis contrôleur de gestion chez Infos Virus



Aujourd’hui, je suis disposé à mettre tout mon actif qualitatif et mes atouts au service d'une organisation structurée et qui a l'ambition d'aller vers de l'avant.



Mes compétences :

Helpdesk

Python Programming

Prestashop

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Linux

Java

Cisco Packet Tracer

Cascading Style Sheets

CATIA

C Programming Language

Impression 3d