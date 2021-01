Yassine ELMRABET

Diplômé de l’École Nationale des Sciences Appliquées d'El- Jadida au Maroc en tant qu'ingénieur d’État en Réseaux et Télécommunications (2013)

Diplômé de l'Université de Lorraine (France) en anglais professionnel -2017.

Master 2 : Services, Sécurité des Systèmes et Réseaux à l'université de Lorraine (France) -2017

Je suis une personne motivé , positif et ponctuel , cherchant à apporter une valeur ajoutée aux projets d'actualités , je suis aussi convaincu que le Management et la Communication sont essentiels dans notre métier et pour cela , j'ai donné une importance au management de projet et au techniques de communication professionnelle .



Mes compétences :

Administration de ISA Server 2004

Administration de Windows Server 2003

Administration de Exchange Server 2003

Programmation en Android

Programmation en JAVA

Programmation en C#

Modélisation par UML

Programmation Web : HTML,CSS,PHP,SQL

CMS : Joomla , WordPress, Drupal

Communications mobiles 3,5 G, 4G,LTE

Radiodiffusion :DVB-S1/S2,DVB-T1/T2, DVB-H,

Télédétection, Technique de Radar

Active directory et Services réseaux

Administration Réseau sous Linux

Administration et Configuration sous Cisco System

Microsoft Office

Gestion de Projet

VMware