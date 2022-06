Yassine GUERBAS

Yassine, 30 ans. Titulaire du DESS en droit des technologies de l’information de l’Université de Montréal et du Master 2 en droit des contrats (spécialité propriété industrielle et des technologies nouvelles), de l’Université de Lille II.



Avant d’en arriver là, j’ai effectué divers jobs étudiants, dans des domaines qui m’ont et me passionnent toujours et qui ont construit une partie de ma personnalité ; animateur, assistant d’éducation, assistant éducateur sportif, chargé de mission commercial puis chargé de projet stratégique pour une grande association du dunkerquois. Des expériences m’ont permis d’acquérir une certaine aisance relationnelle et un sens aigu de l’écoute. D’autres expériences toutes aussi formatrices telles qu’administrateur ou président d’associations, chargé de cours de droit à l’université, assistant de recherche dans un laboratoire d’informatique juridique, juriste dans une PME lilloise et dans un grand club de football lillois m’ont permis d’enrichir mes qualités rédactionnelles, ma réflexion, et d’acquérir une (certaine) rigueur.

Cette diversité d’expérience à la fois juridique, stratégique et dynamique m’ont permis de renforcer ma passion pour le droit. Pourquoi ? Car le droit reste le meilleur moyen d’être « au cœur » de tous les grands projets d’entreprises… Enfin, si l’on arrive à en démontrer l’utilité. Le droit de la distribution, des franchises, le droit des marques, du cyberespace, le droit à l’image, de l’audiovisuel ainsi que le droit des sociétés sont des domaines qui, s’ils sont bien appréhendés permettent à coup sûr de consolider l’activité de l'entreprise. Au travers de contributions aux différents « hub » je tenterais de mettre un grain de sel à Viadeo !



Mes compétences :

Brevet

Chef de projet

Distribution

Droit

Football

Franchise

Juridique

juriste

Manager

Propriété industrielle

Propriété intellectuelle

Sport

Stratégie

Management

Gestion de projet

Informatique

Audit