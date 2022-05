Yassine HIKMI

Consultant Pilote Etudes Installation ALSTOM (69), Service Ingénierie dInstallation SIG (23 mois)

- Etude de conception, intégration et implantation des systèmes et équipement de sécurité et de signalisation sur les quais et les voies ainsi que dans les locaux techniques des stations du métros de Lyon.



Consultant Pilote Etudes Ferroviaire SNCF (69), Service Conception & Validation (18 mois)

- Modification des Pantographes 3kV BB 36300

- Modification du caisson anti-turbulences pour lallégement des locomotives BB 26000

- Modification du système CVC des locomotives BB 26000

- Modification du bloc batterie pour les locomotives BB 15000

- Modification des boites des feux de signalisation et des boitiers de connexion câbles HT pour les locotracteurs BB 64700 et TBB 64800

- Modification des essuie-vitres pour les locomotives BB 27000

- Etablissement des ordres de modification, des dossiers de réparation et de maintenance préventive et corrective des système mécanique



Consultant Ingénieur Conception Produit ANSALDO STS (63), Service R&D (15 mois)

- Conception et intégration de nouveaux coffrets IP30, IP54 et IP65 pour intégration de matériel électronique embarqué de signalisation ferroviaire

- Conception des interfaces mécaniques et électriques des boitiers électriques

- Etude de la gestion thermique de coffrets IP65 pour intégration de matériel électronique en bas de caisse des rames de métros



Consultant Innovation Produit IKOSLAB (69), Service Innovation (6 mois)

- Développement dun système dévacuation passager pour un véhicule Hyperloop en collaboration avec la startup TRANSPOD



Consultant innovation produit COMECA EBT (71), Service R&D (4 mois)

- Développement dun nouveau système de volets obturateurs pour mise en conformité IP20 des tableaux électriques basse tension à tiroirs modulaires



Consultant responsable système ROLLS-ROYCE (38), Service instrumentation (3 mois)

- Etablissement de dossiers de qualification de moyen dessai et de production pour produits dinstrumentation nucléaire



Consultant développement produit ALSTOM GRID (69), Service innovation ARC (8 mois)

- Conception dune nouvelle ampoule à vide destinée pour la coupure du courant continu à haute tension

- Conception d'un banc d'essais pour la manœuvre dampoules à vide pour la coupure du courant continu à haute tension