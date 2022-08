Yassir OULGA

3 ans d’expérience professionnelle dans la création graphique et le design de produits divers

Formation dans le domaine du multimédia, du design web et de la communication visuelle Déterminé, passionné et curieux, toujours à l’affût des nouvelles techniques et technologies

Esprit d’équipe, bonne capacité d’adaptation,Responsable, autonome, polyvalent, rigoureux et bon sens de l’organisation



Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

Adobe Illustrator

Final Cut Pro

Adobe Fireworks

P2P

Adobe Photoshop CS6

Design produit

Montage vidéo

Communication interne

Négociation internationale

E-commerce

Stratégie de communication

Vidéoconférence

PAO

Applications mobiles

Reportages photos et vidéos

Webmarketing

Direction de projet

Direction artistique

Gestion de marques

Design graphique

Conception multimédia

Développement produit

Photographie

Communication externe