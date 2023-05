Yazid ABBANE

Ingénieur en Travaux public à la base , j'ai approfondi mes compétences avec un master spécialisé en méthodes d'exécution et étude de prix BTP. Cinq années d'expériences en travaux et études pour les projets infrastructures linéaires et une année en bâtiment gros oeuvre/TCE je serais heureux de vous rencontrer pour discuter plus de l'adéquation de mon expérience et de mon profil à vos attentes.







Mes compétences :

AutoCAD

COVADIS 2012

Les méthodes d'exécution BTP

Microsoft Project

Étude de prix

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Piste 5

Covadis

La gestion financière du chantier

La maitrise de règles de la sécurité

Autonome, rigueur et bon relationnel

Eurocode 7 (calculs géotechniques)

Eurocode 2 (béton armé).

Organisation et préparation de chantier

De chiffrer les projets

Coordination sur le chantier