Yazid SOUALMIA

Architecte de formation, ayant plusieurs années dexpérience dans le secteur de la construction et des travaux publics.

Cette expérience ma permis dacquérir des compétences avérées dans les domaines de lorganisation, la coordination, les négociations de contrats, de marchés publics, et la gestion de contrats, mais aussi, dacquérir de solides connaissances dans le génie civil, la supervision technique des travaux, le contrôle quantitatif et qualitatif, la préparation de base de données pour les suivis, ainsi que la capacité de gérer une équipe de travail lors des différentes étapes du projet, de linstallation jusquà la clôture.