Yessine CHAKROUN

Développeur React Js avec 2 ans d'éxperience.

J'occupe le poste du développeur React chez Piximind depuis Janvier 2020, je travaille sur le plus grand projet de l'entreprise 'Tenantive': C'est une solution de gestion immobilière (composé de 5 applications web) qui relie toutes les parties liées au contrat de location (locataires et propriétaires), en une seule plateforme, pour fonctionner et discuter directement les unes avec les autres et économiser du temps et de l'argent

Technologies utilisées : React Redux Ant Design Google maps Azure Node Js - Express.js MongoDb socket.io.

Tâches:

Création des features ergonomiques selon le besoin du client (design/User story)

Intégration des API du back-end.

Réalisation d'un test manuel des interfaces créées.

Collaboration avec l'équipe du projet (back-end , le scrum master, PO, les testeurs).

Participation au cérémonies Scrum.

Mes compétences :

Express

JavaScript

React JS & Redux

Github

Node.js

MongoDB

Git

Azure

Ant Design

Prestashop

WordPress

CSS

HTML 5

Gestion de projet

5S

Management

Travail en équipe

Amélioration continue

Résolution des conflits

Audit interne

Norme ISO 14001

Sécurité alimentaire

AMDEC

HACCP

Norme ISO 9001

OHSAS 18001

QHSE

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel