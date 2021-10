Yoan TURBIEZ

Mes compétences :

Informatique

Autonomie

Administration réseaux

Maintenance informatique

Dynamisme

Réseaux informatiques & sécurité

Veille technologique

DHCP, DNS, Routeur, Switch, Wifi, Firewall, Superv

Installation et utilisation de l’outil GLPI

Gestion du parc informatique

Installation et configuration de serveur Windows e

Mise en place de plans d’action

Formation des utilisateurs

Réalisation de câblages réseaux

Installation et configuration de clients sous Wind

Traitement de demandes et incidents à distance et

Support et accompagnement technique des utilisateu

Changement et réparation d’éléments défectueux

Gestion des installations des équipements de télép

Identification des phases d’intervention

Rédaction de rapports de suivi d’intervention

Configuration d’un poste de travail

Diagnostic d’un dysfonctionnement informatique