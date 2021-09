Yoann GUILHEM

Je suis actuellement Maître de Conférences à l'École Normale Supérieure Paris-Saclay. Je suis rattaché au département de Génie Mécanique pour l'enseignement et au Laboratoire de Mécanique et Technologie pour mes recherches qui portent sur la fissuration et la rupture par fatigue. Un de mes objectifs est d'apporter un point de vue micro-mécanique, notamment dans l'optique de l'étude de matériaux cristallins.



Auparavant, j'ai effectué un stage post-doctoral à l'ESRF de Grenoble, rattaché au laboratoire MATEIS de l'INSA de Lyon. Mes travaux ont porté sur l'analyse de la propagation des fissures courtes de fatigue dans les polycristaux à partir d'essais de tomographie par contraste de diffraction. Cette étude s'inscrit dans le cadre du projet ANR Crystal réunissant le Centre des Matériaux, l'ONERA, le laboratoire MATEIS et l'ESRF.



Après avoir suivi un cursus de formation universitaire axé sur la mécanique, j'ai prépare une thèse en Mécanique au Centre des Matériaux de l'école des Mines de Paris. Celle-ci s'est déroulée en partenariat avec EDF R&D (MMC) dans le cadre d'une convention CIFRE de décembre 2007 à février 2011.

Le but de cette étude était de traiter les problèmes d'amorçage de fissures courtes de fatigue pour l'acier 316L sur la base de calculs éléments finis d'agrégats polycristallins. Ceci consiste en une analyse des champs mécaniques locaux au cas par cas et par traitement statistique afin de faire ressortir l'influence des paramètres microstructuraux sur les phénomènes de localisation observés dans les polycristaux sous chargement de fatigue.



Mes compétences :

LaTeX

Éléments finis

Calcul parallèle MPI et programmation scienti

Matlab

Mécanique Matériaux Structure

Langage C / C++

Fatigue des Métaux

Modélisation numérique

Mécanique

Matériaux