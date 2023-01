Yoann ROTMAN

Bénéficiant d’une expérience de 10 ans dans le conseil en SIRH, j’ai piloté de nombreux projets d’intégration en MOA comme en MOE dont le projet CONCERTO récompensé par une victoire de l’innovation. Je suis spécialisé dans les RH et exerce également de nombreuses fonctions transverses (management, relation client-fournisseur, recrutement, formation, suivi comptabilité, etc.)



Je possède un véritable goût pour les systèmes d’information, les projets d’intégration en MOA comme en MOE et le travail en équipe.



Mes compétences :

Directeur de projet

Chef de projet informatique

Pilotage de projet

Gestion des risques

Management d'équipe

Coaching d'équipe

Consultant rh

Ms project

Sap hr

SAP HCM

Windows

MS OFFICE

Appel d'offres

Ressources Humaines

HR

Consulting

Manager

MOA

MOE

Chef de projet fonctionnel

RH

Direction de projet

SIRH