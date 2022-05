Yohan RIGOUDY

Après avoir tenter le CAPES pour être professeur de Sciences Economiques et Sociales, je souhaite recentrer ma carrière dans le domaine des ressources humaines.

Fort d'une expérience de 8 ans dans le domaine des Ressources Humaines j'ai acquis polyvalence, discrétion et rigueur. Je possède une très bonne connaissance des différents domaines des Ressources Humaines notamment la gestion de la formation, le recrutement, le contrôle de gestion sociale et l'administration du personnel.

Aujourd'hui je suis à la recherche d'un nouveau poste afin de continuer à faire évoluer mon expérience au sein du domaine des RH.



Mes compétences :

Gestion de la formation

Gestion du personnel

Relations sociales & syndicales

Gestion des ressources humaines

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Sage Accounting Software

Microsoft Office