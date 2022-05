Yohann CORRE

Madame, Monsieur,



Diplômé en ingénieur Matériaux-Chimie à l'ENSICAEN, je suis à la recherche d'un emploi me permettant de mettre en pratique l'ensemble de mes compétences.



Mes études supérieures (IUT et école d'ingénieur) et mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des bases solides en matériaux (polymères, céramiques et métaux), en R&D, en caractérisations physico-chimiques et mécaniques (statique et dynamique) et techniques de laboratoire.



Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.



CORRE Yohann





Mes compétences :

Gestion de projet

Matériaux

Caractérisation des matériaux

Ingénierie

Vieillissement/Dégradation des matériaux

R&D

Matériaux Polymères