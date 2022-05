Yohann CUDORGE

Etant dans le mileu de l'automobile, et fort de 15 ans d'expérience, je suis actuellement en poste.

Désireux d'évoluer, je suis a la recherche de nouveaux challenges et de nouveaux défis dans le domaine de l'automobile.

Mes compétences techniques et administratives sont multiples.

Du management aux prises de decisions en passant par l'analyse de l'activité APV, mise en place de process, animer une reunion, je sais etre polivalent.

Rattaché depuis le mois de Décembre au pôle Technique de la relation Clientèle, je suis pleinement attaché a la satisfaction Client.

Je suis à votre disposition pour toute proposition.



Mes compétences :

Management d'une equipe

Presentation et animation de reunion

Mise en place de standard et process

Audit interne pour définir des axes de progrès

Differentes compétences dans le secrétariat

Encadrement et formation d'apprentis