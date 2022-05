Yohann DERRIEN

Officier supérieur, ingénieur chargé de programme au sein de l'état-major de l'armée de l'air, j'ai à ce stade occupé au sein du ministère de la défense des postes à responsabilités dans les domaines du management, des programmes d'armement, de la logistique du soutien aéronautique et de la sécurité nucléaire.



Expérience en management :

- commandant d'une structure d'environ 50 personnes (commandement opérationnel et technique ; gestion administrative et financière).



Expérience en programmes d'armement :

- responsable de la préparation de l'avenir pour certains programmes aéronautiques (avions, missiles, infrastructures associées,...).



Expérience en logistique du soutien aéronautique :

- responsable technique et logistique d'une unité opérationnelle d'avions de chasse à vocation expéditionnaire, composée de 100 techniciens en maintenance aéronautique.



Expérience en sécurité nucléaire :

- responsabilité exercée à l'occasion de mon commandement d'une installation nucléaire de base.



Amateur de tennis, de musique et de course à pied, j'aime m'investir totalement au profit d'organismes ayant des projets et des objectifs ambitieux pour leur avenir.



Mes compétences :

maîtrise des risques

gestion projet

management

logistique

armement