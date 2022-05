Yohann DUCHÉ

Fort d’une bonne capacité d’adaptation et de compréhension permettant l’assimilation

rapide de nouvelles notions.



Mes premières approches avec le monde du travail, mon expérience dans la gestion et le

développement de projet et mes compétences techniques issues de mes cinq années de formation, me permettent de réaliser un nombre varié de missions, notamment dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de l’administration et la sécurisation des systèmes d’informations.



Sérieux, motivé, rigoureux, volontaire et efficace.



Site personnel (avec CV et détails de mes compétences) : https://www.thalan.fr

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/yohannduche



Mes compétences :

IPhone

Cisco Switches

LDAP

Routeur Cisco

Microsoft Windows

Proxy

DHCP

Squid

Macintosh

GNU/Linux

Active Directory

DNS

Adobe Acrobat

Adobe Photoshop

GED

Personal Home Page

MySQL

Linux

LAN/WAN > VLAN

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Apache WEB Server

AD