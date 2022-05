Yohann GOUGE

Après avoir obtenu le master de D.S.C.G. (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion), je désire mettre à profit les compétences acquises lors de mon cursus en comptabilité et contrôle de gestion, et les enrichir en intégrant une entreprise.

Après 4 années d’apprentissage au sein d’un cabinet d’expertise-comptable, je souhaite dorénavant me servir de cette expérience pour traiter les activités comptables et de contrôle de gestion au sein d’une entreprise.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cegid

Management

Fiscalité

Comptabilité