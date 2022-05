Monsieur/Madame,





J’ai obtenu le DSCG et un Master II Contrôle Comptabilité Audit en alternance chez Honda Motor Europe LTD où je continue mon expérience depuis 4 ans.



Au sein d’une équipe, je suis habitué à travailler de manière autonome et à mener de front différents projets. Je sais adapter mon discours et mes méthodes aux interlocuteurs. Je travaille de manière transversale avec les différents services de l’entreprise.



Mes expériences professionnelles m’ont permis de maîtriser différents outils informatiques tels qu’Excel, SAP (FI/CO/MM/SD), Hypérion ESSBASE (utilisation et administration), Hypérion Planning, Hypérion Financial Management (HFM), Business Object………



Mon expérience au sein d’un groupe international m’a permis d’acquérir un Anglais opérationnel afin de pouvoir échanger avec toutes les personnes du groupe (Headquarter UK /Direction Japonaise/Opérationnels).



Curieux de nature, mon attirance pour l’informatique m’a permis de développer une double compétence.



yohann.gout@hotmail.fr

0622351775



Mes compétences :

Excel

Cegid expert

SAP

VBA

Hypérion Essbase

Hypérion Planning

SQL

SAP ERP

SAP FI

SAP CO

SAP BOFC

Hyperion Financial Management

Adaptabilité

SAP/Business Object

Diplomatie

Comptabilité générale