Yohann GUESSARD

Titulaire d'un master 1 en Administration des Systèmes et Réseaux, je suis passionné par tout ce qui touche aux nouvelles technologies.

Après avoir administré l'infrastructure réseau, télécom et système du projet SEA (Construction de la LGV Tours-Bordeaux) pendant 8 ans, je suis à la recherche d'un nouveau challenge.

Le déploiement de réseaux locaux d'entreprise, la migration de notre SI en datacenter... sont des projets que j'ai mené à bien et qui m'ont permis de m'investir et d'acquérir de nombreuses compétences.



Mes compétences :

Administration réseaux

VMware ESX

HP

BlackBerry/RIM

Citrix XenApp

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows

Ruckus

Riverbed

Fortinet

POM Monitoring

NetApp

Lotus Notes

Lotus Domino

Téléconférence CISCO - TANDBERG - POLYCOM

NAS Synology

Netvault Backup

Cisco