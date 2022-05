Diplômé d'une licences professionnelles Techniques et Activités de l’Image et du Son ( Spécialité Convergence Internet Audiovisuel Numérique) . Et d'un BTS informatique de gestion développeur d'application.



Mes compétences :

W3c

Ajax

Php

Xhtml

Apache

Linux

Jquery

SIP

Final Cut Pro

Asterisk